Vídeo mostra briga generalizada em bairro de Apucarana; assista

Circula no aplicativo de mensagens WhatsApp um vídeo de uma briga generalizada que teria ocorrido nesta semana, no Residencial Sumatra, em Apucarana, no norte do Paraná.

O vídeo começa com algumas pessoas tentando separar ao menos quatro mulheres que brigam no meio da via, trocando chutes e puxões de cabelo. A pancadaria se estende e uma das envolvidas passa a agredir uma quinta mulher que surge nas imagens. É possível ver pelo menos dez pessoas envolvidas na confusão, além de outros curiosos que estão parados assistindo a briga. O motivo do "quebra pau" é desconhecido. Assista o vídeo no fim da reportagem.

Outra confusão registrada em Marilândia do Sul também foi gravada e circula nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que uma das mulheres segura a outra pelo cabelo, enquanto a agride violentamente. Uma terceira mulher também aparece no vídeo, com uma garrafa em mãos, mas não chega a participar das agressões. Ela entrou em contato com a redação do TNOnline e informou que, quando chegou no local, a briga já estava acontecendo. Clique aqui e leia a reportagem completa.

Assista o vídeo da briga registrada em Apucarana:

