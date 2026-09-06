Vídeo mostra briga em bar no centro de Apucarana; assista

Segundo a PM, confusão foi causada por cliente que ofendeu funcionários, frequentadores, arremessou mesas, cadeiras e garrafas no local











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Um homem de 48 anos causou um grande tumulto em um bar no centro de Apucarana (PR), na noite deste sábado (5). O caso aconteceu em um estabelecimento na Rua Doutor Oswaldo Cruz, por volta das 23 horas e mobilizou equipes da Polícia Militar (PM).

Conforme o boletim de ocorrência registrado pela PM, o cliente estava visivelmente alcoolizado e passou a ofender funcionários e frequentadores do estabelecimento. Em seguida, começou a arremessar cadeiras, mesas e garrafas dentro do local.

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Para evitar que o homem continuasse quebrando os objetos e atacando as pessoas, o proprietário do bar, de 49 anos, e outros clientes precisaram intervir fisicamente. Um vídeo gravado no momento da confusão mostra o esforço conjunto para segurar o autor dos ataques durante a pancadaria generalizada.





Briga em bar no centro de Apucarana - Foto: REPRODUÇÃO Briga em bar no centro de Apucarana - Foto: REPRODUÇÃO

Durante a tentativa de contenção, o homem que iniciou a briga acabou ferido no olho direito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, prestou os primeiros socorros no local e o encaminhou de ambulância para o Hospital da Providência.

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Quando a equipe policial chegou, várias pessoas que participaram da briga já haviam ido embora. Os policiais registraram a ocorrência com as testemunhas que permaneceram no local e orientaram os envolvidos sobre os procedimentos legais que o caso exige na Justiça.





Foto: reprodução Foto: reprodução



