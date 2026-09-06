Vídeo mostra briga em bar no centro de Apucarana; assista
Segundo a PM, confusão foi causada por cliente que ofendeu funcionários, frequentadores, arremessou mesas, cadeiras e garrafas no local
Briga em bar no centro de Apucarana mobiliza Polícia Militar tnonline
Um homem de 48 anos causou um grande tumulto em um bar no centro de Apucarana (PR), na noite deste sábado (5). O caso aconteceu em um estabelecimento na Rua Doutor Oswaldo Cruz, por volta das 23 horas e mobilizou equipes da Polícia Militar (PM).
Conforme o boletim de ocorrência registrado pela PM, o cliente estava visivelmente alcoolizado e passou a ofender funcionários e frequentadores do estabelecimento. Em seguida, começou a arremessar cadeiras, mesas e garrafas dentro do local.
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Para evitar que o homem continuasse quebrando os objetos e atacando as pessoas, o proprietário do bar, de 49 anos, e outros clientes precisaram intervir fisicamente. Um vídeo gravado no momento da confusão mostra o esforço conjunto para segurar o autor dos ataques durante a pancadaria generalizada.
Durante a tentativa de contenção, o homem que iniciou a briga acabou ferido no olho direito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, prestou os primeiros socorros no local e o encaminhou de ambulância para o Hospital da Providência.
Quando a equipe policial chegou, várias pessoas que participaram da briga já haviam ido embora. Os policiais registraram a ocorrência com as testemunhas que permaneceram no local e orientaram os envolvidos sobre os procedimentos legais que o caso exige na Justiça.