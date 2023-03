Vídeo mostra briga de andarilhos no centro de Apucarana; veja

Da Redação

Vídeo flagou uma briga na Praça do Redondo, em Apucarana

Um vídeo filmado por um morador, no início da noite de última segunda-feira (6), flagrou o momento em que dois andarilhos trocaram agressões no entorno da Praça do Redondo, na área central de Apucarana, no norte do Paraná.

A filmagem está viralizando nas redes sociais. Pelas imagens, é possível ver um dos envolvidos usando um objeto, que seria um pedaço de madeira, para brigar. Uma mulher também participa da confusão. Assista: null - Vídeo por: Reprodução

O motivo da briga não foi informado. Uma equipe da Polícia Militar (PM) chegou a ser acionada, mas não encontrou os envolvidos. O local já foi alvo de outras confusões envolvendo andarilhos da cidade. Em uma das vezes, em novembro de 2021, uma briga acabou com uma morte de um homem de 32 anos.

