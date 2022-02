Vídeo mostra batida que provocou a morte de entregador

Da Redação

null

O TNOnline teve acesso ao vídeo que mostra o exato momento da batida que provocou a morte do entregador de Apucarana, Matheus Santos Clemente, de 25 anos.

continua após publicidade .

O acidente ocorreu no domingo 30/01, entre a Rua Antônio José de Oliveira esquina com a Rua Noboru Fukushima, na Vila São Carlos. Testemunhas, no dia da colisão, contaram que o motorista da caminhonete invadiu a preferencial. Veja:

null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

Matheus morreu na madrugada do dia 02/02 . A morte dele gerou grande comoção na cidade, o jovem era muito querido e conhecido em Apucarana. O motorista que se envolveu na batida, de 33 anos, morador de Jandaia do Sul deve responder pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, em liberdade, informou a polícia.

O motorista da caminhonete modelo Nissan Frontier, deixou a cadeia através de um alvará de soltura expedido pela Justiça no dia 01/02. O condutor foi preso pois estava embriagado e com a CNH vencida desde 2019, de acordo com a polícia.