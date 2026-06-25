Vídeo mostra atropelamento de mulher em avenida de Apucarana; veja







Uma câmera de monitoramento flagrou o exato momento em que uma mulher de 57 anos foi atropelada na tarde desta quarta-feira (24), enquanto atravessava a faixa de pedestres na Avenida Itararé, no bairro Jardim Ponta Grossa, em Apucarana.

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O vídeo mostra o impacto sofrido pela pedestre, que ficou ferida e precisou ser socorrida por equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. A motorista do veículo parou logo após a colisão para prestar assistência.





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Foto: Reprodução Foto: Reprodução

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De acordo com informações dos socorristas, a vítima apresentava diversas escoriações pelo corpo, com ferimentos mais expressivos nos pés, nos cotovelos e na região lombar. Após receber os primeiros cuidados médicos ainda no local do acidente, a mulher foi encaminhada pela equipe de resgate à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para avaliação detalhada.