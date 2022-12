Vídeo mostra agressão que ocorreu na fila de sorveteria de Apucarana

Da Redação

A ocorrência foi registrada na tarde de domingo (11/12) pela Guarda Civil Municipal (GCM)

A equipe de reportagem do TNOnline teve acesso a um vídeo que viralizou em grupos de WhatsApp e que mostra uma briga que ocorreu na fila de uma sorveteria localizada na Avenida Curitiba, em Apucarana. A ocorrência foi registrada na tarde de domingo (11/12) pela Guarda Civil Municipal (GCM).

Através da gravação, é possível ver que o autor entrega uma criança de colo para uma mulher, segura o pescoço da vítima, que também estava na fila esperando sorvetes, joga a vítima no chão e em seguida dá um chute em seu rosto. Logo depois, o autor empurra uma mulher que tenta conversar com ele, pega novamente o bebê e sai do local com outras pessoas.

Durante a filmagem não é visível uma discussão ou até mesmo uma briga entre os dois envolvidos. De acordo com informações da GCM, o homem agredido precisou ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para fazer curativos por conta de uma lesão na cabeça. O autor foi preso.



Veja o momento em que ocorreu a agressão:

