Vídeo mostra acidente que deixou idoso ferido em Apucarana; veja

Imagens de uma câmera de monitoramento registraram o momento de um acidente que deixou um idoso ficou ferido no início da noite de sábado (7), em Apucarana, no norte do Paraná. A vítima conduzia um Nissan Kicks quando desceu desgovernado pela Rua João Luiz Orlando, próximo ao Parque das Aves, e colidiu contra um anteparo, ultrapassando uma canaleta. Assista o vídeo no fim da matéria.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Corpo de homem é encontrado próximo ao Parque da Raposa

Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi ao local e atendeu o idoso, que, segundo os socorristas, sofreu ferimentos considerados moderados. O motorista teria tido um mal súbito. Ele foi encaminhado ao Hospital da Providência.

continua após publicidade

tnonline

Siga o TNOnline no Google News