Vídeo mostra acidente que deixou comerciante ferido em Apucarana; veja

Um comerciante de 35 anos ficou ferido após acidente entre um VW Parati e uma moto, em Apucarana, norte do Paraná. O proprietário de conveniência André Luiz de Oliveira, pilotava uma moto pela Rua Nova Ucrânia, sentido centro, quando foi atingido por um carro que seguia no sentido contrário e fez uma conversão à esquerda para ingressar na Rua Colonial. Assista ao vídeo no fim do texto.



continua após publicidade

- LEIA MAIS: Motociclista se envolve em acidente e mobiliza Siate em Apucarana



De acordo com o comerciante, o motorista do carro não parou para prestar socorro. O acidente ocorreu às 22:20 da última quinta-feira (20), em frente ao Cemitério Cristo Rei e foi gravado por uma câmera de segurança de um estabelecimento. Oliveira compartilhou as imagens neste sábado (22) na tentativa de identificar o dono do outro veículo envolvido.



continua após publicidade

"O veículo Parati de cor azul escuro seguia sentido o Detran quando fez uma conversão à esquerda, avançando a preferencial, sem fazer qualquer sinalização e com os faróis apagados", afirma.





Foto por REPRODUÇÃO Comerciante sofreu ferimentos nas pernas

Oliveira relata que sofreu diversos ferimentos nas duas pernas, além de avarias em sua moto. Ele pede ajuda para localizar o motorista. "Ele fugiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro. Quero apenas que ele arque com o prejuízo que vou ter com a moto, nada mais", comenta.

continua após publicidade

André pede que qualquer informação seja repassada por meio do número (43) 9645-3249.



Assista ao vídeo:





tnonline continua após publicidade

Vídeo abaixo mostra veículo segundos antes da colisão:











reprodução

Siga o TNOnline no Google News