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Vídeo mostra acidente entre dois caminhões em trevo da BR-376 em Apucarana; veja

Batida foi registrada na manhã desta terça-feira (4) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e Motiva Paraná

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 08:44:00 Editado em 04.08.2026, 09:44:14
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Uma câmera de segurança registrou o momento em que dois caminhões se envolveram em uma colisão na manhã desta terça-feira (4), por volta das 7h, na altura do quilômetro 231 da BR-376, em Apucarana (PR), no trevo que dá acesso à Rodovia do Milho.

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-LEIA MAIS: Acidente entre caminhões mobiliza equipes de socorro na BR-376 em Apucarana

Pelas imagens, é possível ver que um dos caminhões tenta cruzar a pista e acessar a Rodovia do Milho, no sentido a Novo Itacolomi, mas acaba colidindo contra o outro veículo, que seguia pela BR-376 no sentido para Apucarana.


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Vídeo mostra acidente entre dois caminhões em trevo da BR-376 em Apucarana; veja
AutorCâmera de segurança flagrou acidente em Apucarana - Foto: Adriany Freitas/TNonline

A batida mobilizou as equipes de socorro da Motiva Paraná, concessionária que administra o trecho, e do Corpo de Bombeiros. Os motoristas, contudo, não se feriram e recusaram encaminhamento médico no local.


Vídeo mostra acidente entre dois caminhões em trevo da BR-376 em Apucarana; veja
AutorFoto: Reprodução

O condutor de um dos caminhões informou à reportagem que é morador de São Paulo e iria realizar o descarregamento da carga em um curtume em Apucarana. O outro caminhoneiro é do Rio de Janeiro e tinha Curitiba como destino.

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O trânsito ficou lento durante o atendimento das equipes. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi ao local e deve apurar as causas do acidente.


Vídeo mostra acidente entre dois caminhões em trevo da BR-376 em Apucarana; veja
AutorFoto: Adriany Freitas/TNonline
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acidente de caminhão Apucarana BR 376 rodovia do milho Segurança Viária trânsito lento
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