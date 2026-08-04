Vídeo mostra acidente entre dois caminhões em trevo da BR-376 em Apucarana; veja

Batida foi registrada na manhã desta terça-feira (4) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e Motiva Paraná







Uma câmera de segurança registrou o momento em que dois caminhões se envolveram em uma colisão na manhã desta terça-feira (4), por volta das 7h, na altura do quilômetro 231 da BR-376, em Apucarana (PR), no trevo que dá acesso à Rodovia do Milho.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Acidente entre caminhões mobiliza equipes de socorro na BR-376 em Apucarana

Pelas imagens, é possível ver que um dos caminhões tenta cruzar a pista e acessar a Rodovia do Milho, no sentido a Novo Itacolomi, mas acaba colidindo contra o outro veículo, que seguia pela BR-376 no sentido para Apucarana.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Câmera de segurança flagrou acidente em Apucarana - Foto: Adriany Freitas/TNonline Câmera de segurança flagrou acidente em Apucarana - Foto: Adriany Freitas/TNonline

A batida mobilizou as equipes de socorro da Motiva Paraná, concessionária que administra o trecho, e do Corpo de Bombeiros. Os motoristas, contudo, não se feriram e recusaram encaminhamento médico no local.





Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O condutor de um dos caminhões informou à reportagem que é morador de São Paulo e iria realizar o descarregamento da carga em um curtume em Apucarana. O outro caminhoneiro é do Rio de Janeiro e tinha Curitiba como destino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O trânsito ficou lento durante o atendimento das equipes. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi ao local e deve apurar as causas do acidente.



