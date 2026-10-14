Vídeo mostra acidente entre carro e moto; motorista abandonou o local

Motociclista de 24 anos foi levada à UPA; condutor do carro não parou para prestar socorro







Câmeras de segurança registraram um acidente entre um carro e uma moto na tarde desta quarta-feira (14), no cruzamento das ruas Gastão Vidigal e Erasto Gaertner, em Apucarana. Uma motociclista de 24 anos ficou ferida, e o motorista do carro não parou para prestar socorro. Veja o vídeo



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-LEIA MAIS: Motociclista fica ferida em acidente e motorista foge do local em Apucarana



A jovem pilotava uma Honda Biz, que se envolveu na colisão com um VW Gol branco. Ela sofreu escoriações e foi atendida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros.







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Acidente envolveu carro e Honda Biz - Foto: TNOnline Acidente envolveu carro e Honda Biz - Foto: TNOnline





Após os primeiros socorros, a motociclista foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Polícia Militar (PM) esteve no local e registrou um boletim de ocorrência.