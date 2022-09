Vídeo mostra acidente entre caminhão e motocicleta em Apucarana

Da Redação

O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Curitiba, com a Rua Antônio José de Oliveira

Um vídeo da câmera de segurança de uma empresa de Apucarana registrou o momento em que um motociclista, de 23 anos, vai parar embaixo de um caminhão na manhã deste sábado (3). O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Curitiba, com a Rua Antônio José de Oliveira, no Bairro Barra Funda.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e atendeu a vítima, que sofreu ferimentos leves e precisou ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa). Já a passageira, conforme informações de testemunhas, teve um ferimento na mão.

Conforme as imagens gravadas pela câmera de segurança, o motociclista tentou ultrapassar o veículo pela direita. Neste momento, o caminhão virou a rua e acabou atingindo a moto.

Veja o momento em que o acidente ocorreu:

