Vídeo mostra acidente com crianças; vítimas já tiveram alta

As quatro crianças feridas no acidente de trânsito registrado na Avenida Central do Paraná, em Apucarana (PR), receberam alta hospitalar. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (28) pelo pai das quatro meninas que têm entre 7 e 14 anos e sofreram múltiplos ferimentos. Assista ao vídeo no fim do texto.

O técnico de celular Luis Ricardo Santos, de 39 anos, conta que decidiu levar a família para jantar fora na noite da última sexta-feira (25). O casal e as quatro filhas seguiam para uma pizzaria quando o passeio foi violentamente interrompido.

“Eu estava a 40km/h quando de repente, vi um carro com faróis apagados ultrapassando pela contramão. Tentei frear e puxar o carro para o lado, mas não deu tempo”, conta.

Santos dirigia um Citroën C4 Pallas que foi atingido por um Chevrolet Vectra. De todos os feridos, a filha de 11 anos apresentou o quadro mais grave com um corte profundo na cabeça que levou 10 pontos de sutura. As outras meninas também sofreram escoriações e cortes pelo.

Ricardo teve ferimentos nas mãos, tórax e cortes na cabeça e sua esposa sofreu ferimentos nas pernas. “Graças a Deus estamos todos bem. Mas se fosse outro veículo, um Fiat Uno, por exemplo, não teria sobreviventes, pois foi uma batida violenta”, afirma.

O técnico reclama que o condutor do outro veículo não passou pelo teste de bafômetro e afirma que os vídeos mostram quem foi o culpado pelo acidente. “Tenho vários vídeos para comprovar que eu não estava errado. Eu só quero Justiça, pois agora fiquei no prejuízo. Tenho ainda 24 prestações de R$ 600 do carro e não tenho seguro”, reclama.

Santos informou que, por hora, tentará um acordo amigável com o motorista do outro carro envolvido.

