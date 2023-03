VÍDEO: ladrão invade garagem de casa em Apucarana e furta bicicleta

Da Redação

Bicicleta foi furtada de dentro da garagem da casa

Uma bicicleta foi furtada na madrugada desta sexta-feira (3) de dentro uma casa localizada na Rua Padre Antônio, na Vila Santa Rosa, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu no endereço. A câmera de segurança gravou o momento em que o ladrão invade o local e leva o objeto.



A vítima, de 50 anos, informou que estava dormindo e acordou com o barulho do alarme que disparou na garagem da residência. Declarou ainda que foi verificar se havia alguém no quintal, mas não encontrou o autor.

No entanto, ao checar as imagens da câmera de monitoramento do imóvel, constatou que um homem teria pulado o muro da casa, ido até a garagem e furtado uma bicicleta azul aro 29 da marca Endorphine. Pelas imagens, foi possível ver o autor pegando a bike, a jogando por cima do muro e saindo correndo com a bicicleta. O autor fugiu e não foi localizado até o momento.

VEJA as imagens registradas:

null - Vídeo por: tnonline

