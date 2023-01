Vídeo: ladrão furta botijões de gás do restaurante pop de Apucarana

Da Redação

Desta vez, o autor levou quatro botijões de gás, causando um prejuízo de R$1.200

O Restaurante Popular, localizado na Avenida Irati, no Bairro Barra Funda, de Apucarana, foi novamente alvo de furto na madrugada desta segunda-feira (23). Essa é a terceira vez em janeiro que o local é invadido por bandidos. Desta vez, o autor levou quatro botijões de gás, causando um prejuízo de R$1.200.

Segundo o responsável pelo local, João Junior, a segurança do local já foi aumentada recentemente. No entanto, um homem conseguiu entrar pelo portão e roubar os botijões de gás que estavam na parte externa do estabelecimento, uma norma de segurança.

"A primeira vez, uma pessoa arrombou o portão e roubou as torneiras do restaurante. Ficou vazando água a noite toda. Da segunda vez, os ladrões levaram uma televisão. Precisei reforçar a segurança do restaurante. Porém, na parte de fora, foi possível entrar", explica.

A imagem da câmera de segurança do estabelecimento mostra o momento em que um homem entra no local e provavelmente, foge pelos fundos.

Veja:

