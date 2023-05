Vídeo: ladrão cai antes de roubar malote de posto em Apucarana

Da Redação

O crime aconteceu na tarde desta terça

Uma câmera de segurança registrou o assalto que aconteceu em um posto de combustíveis localizado na Avenida Minas Gerais, em Apucarana, norte do Paraná. Antes de invadir a conveniência do local, a dupla sofre uma queda. O garupa rapidamente se levanta, com a arma em punho. Veja: null - Vídeo por: Reprodução A Polícia Militar (PM) foi chamada e informou que um malote, com valor considerável, foi roubado. Acredita-se que os ladrões tinham informações privilegiadas, pois sabiam o horário que o dinheiro iria ser levado para depósito bancário.

Após o assalto, os ladrões fugiram sentido Arapongas. A PM realizou buscas, mas os criminosos ainda não forma encontrados. Imagens de segurança serão analisadas para tentar identificar os assaltantes.

Nenhuma pessoa ficou ferida.

Outro ocorrência:

Hilux é furtada no centro de Apucarana

Uma caminhonete Hilux foi furtada em Apucarana, norte do Paraná. O crime aconteceu no começo da madrugada deste sábado (29). O veículo estava estacionado na Rua Bandeirantes. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

A Hilix branca, placas BAI2C24, ano 2019 até o momento, não foi encontrada. A PM registrou um boletim de ocorrência. Para mais informações, clique aqui.

