Uma câmera instalada no centro de Apucarana, no norte do Paraná, registrou o momento em que uma jovem, que estava trabalhando, é assediada. Um homem se aproxima e passa a mão no corpo dela. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (22), e o homem foi preso em flagrante por importunação sexual.

A gravação ainda mostra que após ser assediada, a jovem, inconformada, reage, porém, o homem segue andando. Veja:

Vídeo: homem passa a mão em jovem no centro de Apucarana - Vídeo por: Reprodução

Uma viatura da Polícia Militar (PM), realizava patrulhamento pela área central, a vítima acenou para equipe, contou o que havia acontecido e o suspeito foi encontrado próximo de uma sorveteria.

O homem, que aparentemente estava embriagado, foi preso. Na 17ª Subdivisão Policial, foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual.





