VÍDEO: homem é retirado à força da rodoviária de Apucarana

O site TNOnline teve acesso a imagens que mostram o momento em que um homem é retirado à força da rodoviária de Apucarana. Pela gravação, é possível perceber que três suspeitos chegam correndo, seguram o rapaz, que é puxado para fora. VEJA: null - Vídeo por: Reprodução

O caso é investigado pela Polícia Civil de Apucarana, que informou, na noite desta quarta-feira (4), que as equipes analisam as imagens para identificar o homem que foi retirado à força e descobrir o que pode ter acontecido.



O Boletim de Ocorrência foi registrado na manhã de terça-feira (3). O homem foi levado até o carro, uma Space Fox. Segundo o segurança, ao abordar a possível vítima, um dos homens repetia “perdeu, perdeu!”.

A equipe da Polícia Militar foi acionada pela segurança do próprio terminal, dando ciência de que três homens teriam entrado no local e retirado à força um homem, que foi levado até uma Space Fox prata. Em seguida, o grupo teria partido de carro, antes que alguém pudesse anotar as placas do veículo.

Conforme relatado à PM, a vítima do suposto sequestro seria um homem de barba, que usava uma camiseta preta. Ele teria, momentos antes, ido até o banheiro da rodoviária e, ao sair, teria pedido informação de como ligar de algum lugar dali para a esposa, informando a mulher que ele já estaria esperando por ela na rodoviária. Logo em seguida, esse mesmo homem teria sido abordado pelos outros três homens, que o imobilizaram, levando-o para o carro, enquanto alguém repetia “perdeu, perdeu”.

A partir dos relatos da segurança da rodoviária, a equipe da Polícia Militar realizou patrulhamentos em toda a região e nos bairros próximos, mas o carro suspeito não foi localizado. Os policiais fizeram o boletim de ocorrência, recolheram as filmagens de câmeras de segurança do local, posteriormente repassadas para as outras equipes de serviço e para a Polícia Civil.