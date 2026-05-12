Vídeo flagra suspeito abandonando carro após roubo de R$ 20 mil em Apucarana







Uma empresa localizada na Rua das Nações, nas proximidades do Country Club, foi alvo de uma quadrilha na manhã de segunda-feira (11). Pelo menos quatro criminosos participaram do assalto, que resultou em um prejuízo estimado em R$ 20 mil em aparelhos eletrônicos e perfumes. O proprietário do estabelecimento foi rendido, amarrado e vendado durante a ação.



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De acordo com os relatos, a invasão começou quando dois homens armados entraram no local. Um deles, portando uma pistola, identificou-se falsamente como policial militar e anunciou o assalto. Enquanto a vítima era imobilizada, um terceiro integrante do grupo entrou na loja para ajudar a vasculhar o ambiente e recolher as mercadorias.

A ação durou cerca de 10 minutos. Os criminosos roubaram diversos aparelhos de alto valor, incluindo mais de uma dezena de celulares de diferentes marcas, tablets, perfumes e um aspirador robô. Quando os assaltantes saíram, a vítima conseguiu se desamarrar a tempo de ver o grupo fugindo em um carro modelo Citroën C4 Pallas, de cor escura, onde um quarto comparsa os aguardava ao volante.

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Veículo foi levado à delegacia de Apucarana - Foto: Divulgação Veículo foi levado à delegacia de Apucarana - Foto: Divulgação

A recuperação de parte dos bens começou minutos após o crime. A vítima utilizou um aplicativo de rastreamento e localizou o próprio celular, que havia sido abandonado na calçada de uma rua próxima ao Posto Fama. A perícia foi acionada para recolher o aparelho com segurança e preservar possíveis provas.

Ainda durante a manhã, a polícia e a Guarda Civil Municipal (GCM) localizaram o carro usado na fuga, que foi deixado estacionado na Rua Ponta Grossa, na região central. Testemunhas relataram ter visto três homens saindo do veículo e se separando a pé. Um dos suspeitos chamou a atenção por possuir tatuagens no rosto — uma em formato de gota e outra de cruz — e usar calça clara. Outro vestia um moletom verde e carregava uma sacola plástica branca.

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Uma câmera de segurança flagrou o veículo sendo abandonado na rua (confira o vídeo acima).







Os peritos analisaram o veículo abandonado e encontraram, escondidos embaixo do banco do passageiro, uma peça de computador, um perfume e um tablet levados da empresa. O carro e os objetos recuperados foram apreendidos e encaminhados à delegacia da cidade, que agora investiga o caso para identificar e prender os assaltantes.



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