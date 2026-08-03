Vídeo flagra novo capotamento na "curva do Pirapó" na BR-376; veja
Gravação mostra quando o condutor perde o controle da direção, sai da pista e depois capota; confira
TNOnline TV
Um novo capotamento foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (03) na curva da BR-376 localizada nas proximidades da entrada do Distrito do Pirapó, em Apucarana. O acidente, tipo "saída de pista seguida de capotamento", envolveu uma caminhonete F-250.
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O condutor de 22 anos foi socorrido por equipes da Motiva Paraná e do Corpo de Bombeiros. O local é palco frequente de acidentes do tipo.
O vídeo mostra quando o condutor perde o controle da direção, sai da pista e depois capota. Ele não chegou a ficar preso nas ferragens e foi atendido pelo Siate.
O motorista informou aos socorristas que o pneu da caminhonete estourou.