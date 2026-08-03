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APUCARANA

Vídeo flagra novo capotamento na "curva do Pirapó" na BR-376; veja

Gravação mostra quando o condutor perde o controle da direção, sai da pista e depois capota; confira

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.08.2026, 14:35:02 Editado em 03.08.2026, 17:02:47
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Um novo capotamento foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (03) na curva da BR-376 localizada nas proximidades da entrada do Distrito do Pirapó, em Apucarana. O acidente, tipo "saída de pista seguida de capotamento", envolveu uma caminhonete F-250.

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O condutor de 22 anos foi socorrido por equipes da Motiva Paraná e do Corpo de Bombeiros. O local é palco frequente de acidentes do tipo.

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Vídeo flagra novo capotamento na
AutorLocal é palco frequente de acidentes em Apucarana - Foto: Reprodução/Nilton Fornaciari

O vídeo mostra quando o condutor perde o controle da direção, sai da pista e depois capota. Ele não chegou a ficar preso nas ferragens e foi atendido pelo Siate.

O motorista informou aos socorristas que o pneu da caminhonete estourou.

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Vídeo flagra novo capotamento na
AutorCaminhonete F-250 capotou nas proximidades do Pirapó - Foto: Cindy Santos/TNonline
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente BR 376 Capotamento Segurança Viária
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