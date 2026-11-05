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JARDIM TRABALHISTA

Vídeo flagra colisão de motorista que passou mal ao volante em Apucarana

Veículo trafegava em zigue-zague antes de atingir um carro parado na noite de quarta-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Uma câmera de segurança registrou o momento em que um motorista, sofrendo um possível Acidente Vascular Cerebral (AVC), perdeu o controle da direção e bateu contra um carro estacionado na noite de quarta-feira (4), no Jardim Trabalhista, em Apucarana. Pelas imagens, é possível ver o Ford Fiesta colidindo contra a traseira de um VW Gol que estava parado na via e, em seguida, continuando a descer a Rua Hermes da Fonseca.

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-LEIA MAIS: Motorista sofre AVC ao volante e bate em carro em Apucarana

A situação foi interceptada pela Polícia Militar após moradores notarem o veículo trafegando em zigue-zague e sinalizarem para uma viatura que fazia patrulhamento pela região. Ao realizarem a abordagem logo após a batida, os policiais perceberam que o condutor apresentava sinais claros de um derrame, com dificuldade para falar e incapacidade de movimentar o lado direito do corpo.


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Vídeo flagra colisão de motorista que passou mal ao volante em Apucarana
AutorCâmera de segurança flagrou colisão no Jardim Trabalhista - Foto: Reprodução

Diante da emergência médica, a equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Enquanto aguardavam a chegada da ambulância, os agentes utilizaram os documentos do motorista para acessar um banco de dados e conseguiram comunicar a esposa dele sobre o ocorrido. O filho da vítima foi até o endereço para assumir a responsabilidade pelo automóvel e pelos pertences do pai, enquanto o homem era estabilizado pelos socorristas e encaminhado ao hospital para o tratamento adequado.

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acidentes de trânsito Apucarana avc Emergência motoristas SAÚDE segurança
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