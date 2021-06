Vídeo flagra batida violenta; estado de motociclista é grave

Continua após publicidade

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um grave acidente foi registrado na noite desta segunda-feira (14), na Rua Talita Bresolin. Um motorista embriagado atingiu uma moto por volta das 21h, causando ferimentos graves no motociclista. O TNOnline conseguiu as imagens do acidente com exclusividade. Veja:

O condutor da moto, uma Honda Biz, foi atendido por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e conduzido com ferimentos graves para o Hospital da Providência. De acordo com informações dos socorristas, a lesão mais grave foi na perna esquerda, quase uma amputação traumática na região da canela. O motociclista precisou passar por uma cirurgia e seu estado inspira cuidados.



A Polícia Militar (PM) foi acionada e abordou o condutor do carro, um modelo Space Fox, responsável pela colisão. Segundo o relatório da polícia, o motorista, de 53 anos, aparentava estar bêbado e assumiu que havia ingerido pinga e cerveja. Ele foi submetido ao teste do etilômetro que comprovou a embriaguez ao volante e foi conduzido preso em flagrante para a delegacia de Apucarana. O motorista permanece preso no mini presídio da cidade.