Da Redação

Vídeo flagra bandidos chegando em relojoaria de Apucarana

O vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra o momento em que dois assaltantes entram em uma relojoaria localizada na Avenida Curitiba, em Apucarana, e levam vários relógios, joias e uma quantia em dinheiro. O crime foi registrado pela Polícia Militar (PM), na tarde desta quarta-feira (5), por volta das 14h50.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim policial, os criminosos levaram 20 relógios das marcas Technos e Magnus, um mostruário de joias de ouro com aproximadamente 60 peças, como pulseiras, argolas, brincos e correntes, além de diversas peças de ouro de clientes que estavam no estabelecimento e R$250 em dinheiro.

Ainda conforme a PM, as vítimas, de 54 e 57 anos, relataram que os dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e chegaram até o estabelecimento e deram voz de assalto. Um deles estava com uma arma de fogo do tipo pistola e o outro, fazia menção de estar armado. (5). O crime aconteceu por volta das 14h50, na Avenida Curitiba. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

continua após publicidade .

Os ladrões não foram localizados até o momento com as mercadorias. Porém, imagens da câmera de segurança foram divulgadas e podem ajudar a encontrar os autores do roubo.

Veja o vídeo:

Vídeo flagra bandidos chegando em relojoaria de Apucarana - Vídeo por: tnonline