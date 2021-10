Da Redação

Uma caminhonete modelo Dodge Ram recém retirada da concessionária, atingiu o muro do Centro Municipal de Educação Infantil, CMEI Josa Ribeiro, na Rua Manoel Luiz da Silva, Vila São Carlos em Apucarana. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (7). Ninguém ficou ferido, porém, o susto foi grande.

A diretora do centro, Edineia Zapilo, contou que ela os alunos só ouviram o barulho. "Estávamos trabalhando normal com as crianças, de repente um barulho. A caminhonete do vizinho, ele acabou de tirar da concessionária, guardou na garagem, porém, esqueceu de puxar freio de mão, o veículo quebrou o portão dele, desceu, atingiu o muro. Por sorte não tinha ninguém na calçada", contou.

ASSISTA:

Vídeo: Dodge Ram atinge muro de CMEI em Apucarana; veja - Vídeo por: Reprodução