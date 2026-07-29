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APUCARANA

Vídeo de sexo em cemitério viraliza e Aserfa diz desconhecer origem da gravação

Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana diz que não é possível determinar localização e afirma que vídeo pode ter sido gravado em outra cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.07.2026, 14:15:40 Editado em 29.07.2026, 14:15:34
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Vídeo de sexo em cemitério viraliza e Aserfa diz desconhecer origem da gravação
Autor Vídeo viralizou em Apucarana - Foto: Reprodução

Um vídeo de sexo gravado em um cemitério está viralizando em Apucarana em aplicativos de mensagens. No compartilhamento, a informação é de que a gravação foi feita no Cemitério da Saudade. A Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) diz, no entanto, desconhecer a origem do vídeo e não confirmou que se trata, realmente, do Cemitério da Saudade.

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Um leitor encaminhou o vídeo à redação e afirmou ter sido registrado em Apucarana. A gravação mostra um casal, durante o dia, mantendo relações sexuais entre os túmulos.

O diretor-presidente da Aserfa, José Airton “Deco” de Araújo, afirmou que a Prefeitura tem quatro vigias nos cemitérios e não foi relatada nenhuma situação do tipo. “Pode ter sido gravado em outros cemitérios e atribuído a Apucarana”, disse.

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