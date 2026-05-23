Vídeo de influencer apucaranense viraliza e mostra efeitos do vitiligo ao longo dos anos

Um vídeo que ilustra a evolução do vitiligo na pele da influenciadora digital, modelo e atriz Barbarhat Sueyassu, natural de Apucarana (PR), viralizou nas redes sociais. A publicação soma atualmente 42,3 milhões de visualizações, mais de 2 milhões de curtidas, além de 14 mil comentários e 10 mil compartilhamentos. Com a legenda "quantas de mim morou em um corpo só", a apucaranense exibe as transformações físicas causadas pela condição ao longo de sua vida.

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Formada em psicologia, Barbarhat utiliza a plataforma digital para conscientizar o público sobre o vitiligo. Por meio da produção de conteúdos informativos e pessoais, ela se consolidou como uma das principais vozes brasileiras do movimento "Skin Positivity" (positividade da pele). Essa iniciativa global promove a aceitação da beleza real da epiderme humana, desestigmatizando marcas, manchas e cicatrizes. Atualmente, a ativista reúne 266 mil seguidores apenas em seu perfil no Instagram.

A jornada de Barbarhat com a autoaceitação começou cedo e foi marcada por desafios. Diagnosticada com vitiligo universal aos quatro anos de idade, ela relata que as mudanças na pigmentação de sua pele tornaram-se mais evidentes a partir dos dez anos. Foi nessa fase que a influenciadora passou a enfrentar episódios de bullying no ambiente escolar. Na época, a jovem e sua mãe chegaram a formalizar denúncias à direção da instituição de ensino, mas não obtiveram o acolhimento necessário. A falta de amparo, contudo, serviu como combustível para que ela transformasse a própria vivência em uma plataforma de ativismo, inspirando hoje milhões de pessoas a lidarem com suas próprias diferenças.





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