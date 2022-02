Da Redação

Vídeo de cachorrinho se refrescando em Apucarana viraliza

O vídeo de um cachorrinho se refrescando no chafariz localizado em frente à Prefeitura de Apucarana não passou despercebido pela internet nesta quinta-feira (17), e viralizou nas redes sociais e também em grupos do aplicativo WhatsApp.

continua após publicidade .

A gravação mostra o animal aproveitando o dia ensolarado, que foi marcado por temperaturas intensas, com máxima que chegou a 32ºC. O registro foi feito por volta das 13 horas, pela fotógrafa apucaranense Estela Maris Frizo.

Ela não deixou o momento fofo passar sem ser notado e quando estava no semáforo, ligou a câmera do celular e gravou a alegria do cãozinho ao se refrescar na fonte. "Eu estava parada esperando abrir o sinal verde e quando vi, não aguentei. Achei muito fofo aquele cãozinho curtindo daquele jeito o chafariz", relata.

continua após publicidade .

Veja o vídeo:

null - Vídeo por: Reprodução