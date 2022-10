VÍDEO: Confira mais detalhes da confusão entre eleitores em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar (PM) foi chamada após pelo menos três pessoas serem agredidas na noite deste domingo (30), durante a comemoração da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A confusão entre várias pessoas aconteceu por volta das 20h, em frente a um bar na Rua Ouro Branco, em Apucarana, norte do Paraná. Veja o vídeo abaixo

continua após publicidade .

De acordo com as proprietárias do estabelecimento, vizinhos do bairro foram ao bar buscar confusão logo após os votos começarem a virar à favor de Lula na disputa à presidência. Ao menos dois clientes e uma proprietária foram agredidos, segundo os donos.

-LEIA MAIS: Eleitores de Lula comemoram no centro de Apucarana; assista

continua após publicidade .

Nayane Codina, proprietária do bar, conta que dois dos moradores foram à frente do bar para agredir os clientes. "Estávamos comemorando o resultado da eleição quando vizinhos aqui da rua ficaram se segurando entre eles para não virem agredir a gente, quando dois indivíduos se soltam e veem agredir os meus clientes na rua, que é pública", relata.

Segundo ela, pelo motivo do bar ser voltado à pessoas LGBTQIA+, confusões no estabelecimento são recorrentes. "A gente já está cansado de tanta violência, somos ameaçados aqui por vizinhos, até quando, tacam bomba na gente, no nosso pé, nunca registramos nenhum B.O", conta.

Outra dona do bar, Stephany Haidamak, uma das pessoas agredidas na confusão, lamentou o fato. "Éramos para estar comemorando um ato de democracia, é muito triste eu ter que relatar isso, já tínhamos avisados que poderíamos sofrer algum tipo de represália. Encaminhei a alguns órgãos competentes falando do nosso medo, e realmente aconteceu que a gente previa", disse.

continua após publicidade .

Stephany ainda afirma que nenhum dos clientes ou responsáveis pelo estabelecimento agrediram os vizinhos. "Em nenhum momento agredimos eles, estamos aqui comemorando, independente de quem ganhou, não me interessa quem venceu, nós estamos exercendo o nosso direito, a nossa democracia, a nossa felicidade que é hoje e ninguém tem direito e vir aqui e nos agredir", relata.

Vídeo:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News