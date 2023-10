Vídeo: ciclista é flagrado pedalando "colado" a caminhão na BR-369

Siga o TNOnline no Google News

Um ciclista foi flagrado pedalando "colado" a um caminhão na BR-369, entre Apucarana e Arapongas, no norte do Paraná. O registro foi feito por um motorista na manhã deste sábado (28). Pela gravação, é possível notar que o ciclista percorre um logo trecho bem atrás do veículo de carga. Assista o vídeo abaixo.

O motorista que filmou a ação seguia logo atrás e ainda mostrou a velocidade do veículo que trafegava a 80 km/h. O começo da imagem aparenta ser um trecho de Apucarana, na região do Parque Industrial Norte. O vídeo termina próximo ao Distrito de Aricanduva. Não há informações sobre o percurso total em que o ciclista percorreu junto ao caminhão, mas segundo praticantes desse tipo de esporte, a conduta dele foi extremamente arriscada e inconsequente.

A reportagem conversou com representantes de grupos de ciclistas profissionais de Apucarana e região que reprovaram esse tipo de atitude que coloca a vida de pessoas em risco. Um deles, que pediu para não ter o nome divulgado, pediu mais cuidado aos ciclistas.

"Sou ciclista há 9 anos e acho que todos devíamos nos resguardar e não fazer isso. Confesso que já cometi essa irresponsabilidade, mas hoje tenho consciência de que é muito arriscado. Já tive vários amigos que se acidentaram com essa atitude. Vamos nos cuidar e respeitar os motoristas também", alerta.

