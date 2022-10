VÍDEO: Cascavel invade oficina e assusta mecânicos de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma serpente da espécie cascavel foi resgatada na cozinha de uma oficina localizada no Bairro da Igrejinha, em Apucarana, no norte do Paraná, na tarde desta quarta-feira (19). Após o susto, os mecânicos e funcionários acionaram o biólogo Fernando Felipe Rodrigues para capturar a cobra. Provavelmente, conforme Felipe, o animal pegou 'carona' na parte de baixo do carro de um morador da Vila Reis, região em que essa espécie é vista frequentemente e se deslocou até a empresa.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Cobra-coral é encontrada em bairro de Apucarana; veja o resgate

"Achei estranho quando fui chamado, pois essa não é a região da cascavel em Apucarana. Por isso, perguntei para a equipe da oficina se eles receberam algum cliente na zona rural da cidade. Foi aí que eles contaram que atenderam um Gol, da Vila Reis. Neste bairro tem bastante cobra dessa espécie", contou.

continua após publicidade .

Após ser resgatada, a cobra foi solta pelo biólogo. "Soltamos a cascavel em um local bem longe de casas e animais para que ela possa fazer seu trabalho na natureza", explica. Nesta terça-feira (18), uma cobra-coral também foi encontrada por moradores em uma rua do bairro Jardim Veneza, em Apucarana.

Veja o resgate da cascavel:

null - Vídeo por: Fernando Felipe Rodrigues





Siga o TNOnline no Google News