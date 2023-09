VÍDEO: Carro tomba após bater em outro veículo em Apucarana

Uma colisão frontal entre dois carros foi registrada na madrugada deste domingo (24) na Rua Frankó localizada no bairro Vila Franko, em Apucarana. O acidente envolveu um Ford Ka, um Hyundai HB20 e um Chevrolet Onix. Conforme o boletim de ocorrência, o Ford Ka trafegava sentido bairro-centro quando colidiu nos dois veículos estacionados, vindo a tombar na sequência. tnonline continua após publicidade

Uma colisão frontal entre dois carros foi registrada na madrugada deste domingo (24) na Rua Frankó localizada no bairro Vila Franko, em Apucarana.

O acidente envolveu um Ford Ka, um Hyundai HB20 e um Chevrolet Onix.

Conforme o boletim de ocorrência, o Ford Ka trafegava sentido bairro-centro quando colidiu nos dois veículos estacionados, vindo a tombar na sequência.

Conforme a polícia um homem visivelmente embriagado se apresentou como dono do Ford Ka, mas informando que não estava na direção do carro, sendo que o suposto motorista teria fugido do local.

No entanto, ao solicitar as imagens das câmeras de segurança aos vizinhos, os policiais verificaram que apenas o dono do Ford Ka estava ocupando o carro no momento do acidente, já que foi a única pessoa a sair do veículo após o tombamento.

O dono do Ford Ka se recusou a fazer o teste do etilômetro, mas foi preso e encaminhado à delegacia.

