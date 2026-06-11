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INCÊNDIO

VÍDEO: Carro pega fogo em Apucarana e populares controlam as chamas

Fogo começou em um VW Santana na noite desta quinta-feira (11), no Núcleo Habitacional Papa João Paulo I

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 19:06:52 Editado em 11.06.2026, 19:06:47
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Reprodução/Redes Sociais


Um vídeo gravado por testemunhas mostra o princípio de incêndio em um veículo Volkswagen Santana, registrado no início da noite desta quinta-feira (11), em Apucarana (PR). O incidente ocorreu na Rua Rio Alonso, localizada no Núcleo Habitacional Papa João Paulo I, e chamou a atenção dos moradores da região pelas chamas que saíam do capô do automóvel. Assista ao vídeo acima.

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Apesar do susto registrado pelas imagens, o fogo ficou restrito à área do motor do carro. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para atender a ocorrência, no entanto, a intervenção direta das equipes não foi necessária. Antes mesmo da chegada da viatura ao endereço, terceiros que estavam nas proximidades agiram de forma rápida e conseguiram apagar o fogo.

VÍDEO: Carro pega fogo em Apucarana e populares controlam as chamas
AutorCaso foi registrado na Rua Rio Alonso - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Os danos materiais foram localizados apenas na parte frontal e mecânica do veículo, sem causar grandes estragos ao restante do automóvel. Ninguém ficou ferido durante o incidente.

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Apucarana Corpo de Bombeiros Emergência incêndio veículo segurança Volkswagen Santana
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