VÍDEO: Caminhão derruba poste, foge e deixa rua sem energia em Apucarana

Portas do baú caíram durante a fuga; morador relatou fios energizados na pista e risco de acidentes no Parque Bela Vista





Um caminhão bateu contra um poste de energia elétrica, derrubou a estrutura e deixou a Rua Deolindo Massambani, no Parque Bela Vista, em Apucarana (PR), completamente às escuras na madrugada deste domingo (20). Após causar o acidente, o motorista fugiu em direção ao bairro Fraternidade, deixando para trás as portas do baú do veículo no meio da via. Assista ao vídeo no início da matéria.

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O impacto arrancou os cabos da rede elétrica, que caíram sobre a rua. A escuridão total e a fiação exposta geraram risco imediato de choque e de novos acidentes para os motoristas que trafegavam pelo trecho.

O morador Igor Bolonheze presenciou a situação e descreveu o susto da vizinhança no momento da colisão. "Acabou toda a energia, deu um estouro e, pelo que vi, ele foi arrancando os fios. Foi uma coisa de filme", relatou. Ele também destacou o perigo no trânsito logo após a batida: "Os carros quase batendo um no outro e estralando energia no meio da rua, foi horrível porque achei que podia acontecer coisa pior".

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O impacto arrancou os cabos da rede elétrica, que caíram sobre a rua - Foto: Igor Bolonheze O impacto arrancou os cabos da rede elétrica, que caíram sobre a rua - Foto: Igor Bolonheze

A Polícia Militar foi ao local, isolou a área e bloqueou o trânsito para garantir a segurança dos moradores, evitando que outros veículos ou pedestres entrassem em contato com os cabos de alta tensão.

A via permaneceu interditada até a chegada das equipes de manutenção da Copel, que assumiram os reparos da rede elétrica. A polícia realizou buscas pela região, mas o caminhão responsável pelos danos não havia sido localizado até o encerramento da ocorrência.