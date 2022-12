VÍDEO: Câmera registra momento em que carro atinge poste em Apucarana

Da Redação

Acidente causou a morte do motorista

Uma câmera de segurança de um estabelecimento gravou o momento exato em que um carro atinge um poste, na manhã deste domingo (18), em Apucarana, norte do Paraná. O acidente, registrado na esquina entre a Avenida Governador Roberto da Silveira com a Avenida Pirapó, causou a morte de um rapaz de 31 anos.

Na imagem é possível ver que o veículo GM Astra Sedan segue em alta velocidade, sobe no canteiro e bate em cheio no poste. A colisão foi registrada às 6h58. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer a vítima que estava presa entre as ferragens, no entanto, o jovem já estava morto.

Investigadores da 17ª Subdivisão Policial (SDP) foram até o local do acidente para apurar o que pode ter ocorrido. Segundo a polícia, o motorista não usava cinto de segurança. O corpo foi identificado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Assista o vídeo:

