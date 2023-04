Vídeo: câmera flagra homem furtando produtos em farmácia de Apucarana

Da Redação

Homem furtou diversos produtos na manhã desta terça-feira (4)

Mais uma farmácia localizada em Apucarana, no norte do Paraná, foi alvo de furto. O crime ocorreu na manhã desta terça-feira (4), na Rua Galdino Gluck Junior, região central da cidade e foi registrado pela câmera de segurança do estabelecimento. Assista o vídeo abaixo.

Nas imagens é possível ver um homem aparentemente jovem, vestido com roupas pretas e óculos escuros que se abaixa perto de uma gôndola e observa a movimentação no estabelecimento. Quando ele percebe que ninguém está olhando, começa a pegar produtos e colocar dentro de uma mochila.

A todo momento ele olha para os lados para se certificar que ninguém está vendo e volta a pegar produtos, levanta e sai do local.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar (PM), porém não há informações sobre quais produtos e quantas unidades foram furtadas.

Segundo a PM, esse mesmo suspeito foi visto em outra farmácia em atitude suspeita, no entanto, nada foi levado do local. A polícia segue realizando buscas para localizar o suspeito.

Assista o vídeo:

null - Vídeo por: tnonline



