VÍDEO: câmera flagra homem furtando blusinhas de loja em Apucarana

O ladrão fugiu com duas blusas

Uma loja de roupas localizada na Rua Professor João Cândido, na área central de Apucarana, foi furtada durante a madrugada deste sábado (9), por um homem.

A câmera de segurança do estabelecimento mostra o momento em que o ladrão, que está enrolado em uma coberta, começa mexer na porta. Segundos depois, com ajuda de um arame, ele retira uma blusa rosa da vitrine da loja pelo vão entre as portas.

Conforme a imagem, logo em seguida, o homem consegue puxar outra peça de roupa também na cor rosa e foge do local.

Veja:

