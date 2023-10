Vídeo: árvore cai e atinge veículo em movimento; motorista sai ileso

Uma árvore de grande porte atingiu um veículo em movimento durante temporal registrado na tarde desta quarta-feira (4), em Apucarana, no norte do Paraná. O carro trafegava pela travessa Ponta Grossa, em frente ao estádio Olímpio Barreto, na Vila Nova, quando a árvore caiu e atingiu a parte traseira do carro. Por sorte não havia nenhum passageiro no banco traseiro do veículo. O motorista saiu ileso. A situação foi filmada por um pedestre e o vídeo circula pelo WhatsApp. Assista no fim do texto.

- LEIA MAIS: Temporal derruba dezenas de árvores e gera prejuízos em Apucarana

A tempestade de grandes proporções começou após fortes rajadas de vento no início da tarde, por volta das 16h30. A chuva forte veio acompanhada de muito vento. De acordo com a Defesa Civil, ao menos 20 árvores caíram durante o temporal atingindo ao menos três veículos. Além da queda de árvores e destelhamentos, um "apagão" de energia elétrica afetou mais de 50% dos imóveis da cidade, segundo a Companhia Paranaense de Energia (Copel). A falta de energia também afetou o sistema de captação de água da Sanepar.

Assista o vídeo:

