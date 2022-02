Vídeo: Andarilho tenta abusar de mulher desacordada

Da Redação

Uma câmera de segurança flagrou um andarilho tentando violentar uma mulher, que também vive em situação de rua, e que estava desacordada em Apucarana, no norte do Paraná. Toda a situação aconteceu na Avenida Carlos Schmidt, no centro da cidade, por volta das 15h55 desta terça-feira (8).

Testemunhas contaram ao site TNOnline, que o homem ficou deitado ao lado da mulher, tocando nela, depois ele se levanta e mesmo com a rua movimentada, ele abaixa a calça e deita em cima da vítima. Sem conseguir consumar o abuso, o andarilho sai andando pela calçada.

As imagens mostram ainda um outro homem retirando ela do local. Ele seria o marido da vítima e todos vivem em situação de rua. "Fiquei em choque quando cheguei para trabalhar e vi as imagens. Minha loja estava fechada na hora que o ato aconteceu, quando eu cheguei para trabalhar e vi toda a situação, na hora liguei para a Polícia Militar (PM). Um monte de gente passando na rua e o cara sem roupa e tirou a roupa da moça, um absurdo isso, uma falta de respeito", disse uma testemunha.

Na manhã desta quarta-feira (9), aconteceu uma briga na 'Praça do Redondo', a Polícia Civil de Apucarana e a Guarda Civil Municipal atenderam a ocorrência e um homem foi detido.

Conforme a polícia, o homem que seria marido da vítima agrediu o morador de rua que tentou abusar da mulher, ele sofreu um corte na boca. Os dois foram levados para a delegacia.

A polícia informou que o delegado, Marcus Felipe da Rocha, analisa o caso. Todos os envolvidos fazem uso de bebidas alcoólicas. null - Vídeo por: Reprodução