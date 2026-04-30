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VÍDEO: Adolescente de 14 anos recebe alta em Apucarana após 15 dias na UTI

Nicolly Andrade enfrentou quadro de pancreatite, derrame pleural e anemia após uma cirurgia de vesícula realizada no mês passado

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 18:11:30 Editado em 30.04.2026, 18:11:21
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VÍDEO: Adolescente de 14 anos recebe alta em Apucarana após 15 dias na UTI
Autor Nicolly enfrentou 50 dias de intervenções médicas desde o início dos sintomas - Foto: Arquivo pessoal

A adolescente Nicolly Andrade, de 14 anos, recebeu alta do Hospital da Providência, em Apucarana (PR), nesta quinta-feira (30) e vai para casa. A jovem estava em tratamento de um quadro de pancreatite, complicação surgida após uma cirurgia de vesícula realizada no mês passado. Ao todo, ela enfrentou 50 dias de intervenções médicas desde o início dos sintomas. A alta hospitalar ocorreu dois dias após Nicolly ser transferida da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a enfermaria, na terça-feira (28), devido à estabilização de seus exames e do quadro clínico. Assista ao vídeo da jovem saindo do hospital no fim da matéria.

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A irmã de Nicolly, Miriam Caroline de Andrade, explicou que o período de internação envolveu outros problemas de saúde. Durante o tratamento, a adolescente registrou derrame pleural, anemia grave e crises de ansiedade, fatores que tornaram o processo de recuperação mais lento e complexo. Segundo Miriam, somente na UTI, foram 15 dias. "Minha irmã é autista nível 2, então foi um processo ainda mais doloroso que o normal. Mas hoje, não tenho como descrever a nossa alegria, como família, como irmã mais velha, afinal ela é nosso diamante, a a caçula e a mais mimada", comentou.

VÍDEO: Adolescente de 14 anos recebe alta em Apucarana após 15 dias na UTI
AutorFoto: Arquivo pessoal

O caso de Nicolly gerou mobilização entre os moradores de Apucarana. Em 19 de abril, dezenas de pessoas realizaram uma corrente de oração em frente à unidade de saúde. De acordo com Miriam, o ato reuniu pessoas de diferentes religiões em apoio à família.

Veja o vídeo

Arquivo pessoal

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alta hospitalar Apucarana mobilização comunitária Nicolly Andrade pancreatite saúde adolescente
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