“Vida Animal” completa dois anos com 1.902 castrações em Apucarana

O Programa Mais Vida Animal, que integra as atividades desenvolvidas no Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa), completou nesta semana dois anos. Neste período, foram realizadas 1.902 castrações de cães e gatos, 1.636 resgates, a entrega de 43 toneladas de ração e o atendimento de 1.152 denúncias de maus-tratos.

O prefeito Junior da Femac lembra que em 2021 o antigo canil municipal foi transformado em Centro Municipal de Saúde Animal (CEMSA) e, juntamente, foi implantado o Programa Mais Vida Animal. “O programa proporciona de forma gratuita um atendimento amplo de promoção da saúde animal, sobretudo no atendimento médico-veterinário a vítimas de atropelamento, violência ou abandono”, assinala Junior da Femac.

Junior da Femac salienta que o canil, que já era referência, passou a ser um centro especializado. “Temos que valorizar e enaltecer também o trabalho que foi realizado anteriormente, através dos membros da Sociedade Protetora dos Animais de Apucarana (Soprap) e também do Luan Rafael da Silva Santos, que por longo tempo coordenou esse trabalho”, reitera Junior da Femac.

Na nova estrutura que foi formatada, o Município ampliou o suporte aos protetores de animais. “Cuido de 35 cães e todo mês recebo 60 quilos de ração, que é muito boa e de qualidade”, afirma a protetora Elizabeth Lahnozych. Ela também cita o trabalho de esterilização dos animais, que contribui para evitar as ninhadas indesejadas, diminuindo a quantidade de animais errantes. “Somente no período de um ano, consegui fazer a castração de dez cães diretamente no Centro Municipal de Saúde Animal e também aproveitando os mutirões que o Município fez em parceria com o governo do Estado”, frisa.

Elizabeth também destaca o serviço de resgate de animais. “Quando a gente encontra um cachorro na rua abandonado ou doente, é só ligar que eles vêm recolher. Além disso, eles prestam todos os cuidados necessários, com atendimento do veterinário, internamento e medicamentos”, afirma.

A protetora Julia Bortolassi, que cuida de cerca de 40 cães, também ressalta o suporte prestado pelo Cemsa. “A gente, além de cuidar os animais, também encaminha para o Cemsa cães que estão abandonados na rua, que muitas estão doentes ou até foram atropelados”, reforça a protetora.

O diretor do Cemsa, médico-veterinário João Pedro Correa, afirma ainda que o programa disponibiliza um número de WhatsApp (99626-3680) para receber denúncias de maus-tratos a animais. “Temos também um número específico para plantões, o 99967-0045, que pode ser acionado no período das 17 às 20 horas e também aos finais de semana e feriados”, informa, acrescentando que a maior parte das denúncias está relacionada com o abandono de animais.

