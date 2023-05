Viaturas dos Bombeiros chamam a atenção no centro de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Corpo de Bombeiros na Praça Rui Barbosa, em Apucarana

Quem passou pelo centro de Apucarana na manhã deste sábado (6) foi surpreendido pelas viaturas do Corpo de Bombeiros paradas na Praça Rui Barbosa. O 11º GB realizava teste de prontidão e conferências materiais, procedimento padrão da corporação.

continua após publicidade .

De acordo com a tenente Ana Paula Zanlorenzi, os testes são feitos todos os dias no quartel do Corpo de Bombeiros, mas agora a corporação irá realizar em diferentes pontos do município aos finais de semana.

-LEIA MAIS: Apucarana reforça arborização urbana com árvores nativas e ornamentais

continua após publicidade .

"Esse trabalho é realizado todos os dias quando assumimos o plantão, fazemos uma conferência de materiais, dos equipamentos das viaturas, e a partir de hoje nós faremos aos finais de semana essa atividade em algum ponto onde há trânsito de pessoas, justamente para fazer uma aproximação com a população da nossa cidade", explicou Ana Paula.

Siga o TNOnline no Google News