Viana/Tupã e Colégio São José são os campeões do Torneio 1º de Maio

Os times do Mercado Viana/Tupã pela categoria masculina e do Colégio São José na feminina foram os campeões, nesta segunda-feira (1º), do Torneio do Trabalhador, competição realizada pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

O evento esportivo, também conhecido como Torneio 1º de Maio, nesse ano teve a presença de 30 equipes masculinas e três femininas, com a disputa de 32 jogos e a marcação de 46 gols.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, comemorou a realização do torneio. “Com certeza foi uma competição de qualidade e com jogos de bom nível técnico. Tivemos uma bela final numa partida muito equilibrada com o campeão sendo definido na decisão por pênaltis. Todos os times estão de parabéns, fechando o Torneio 1º de Maio com chave de ouro e agradecendo toda a equipe da Secretaria de Esportes e ao prefeito Junior da Femac, que não mede esforços em proporcionar eventos esportivos no município”, destaca o professor Grillo.

A rodada que fechou o torneio de futebol aconteceu no Estádio Municipal Olímpio Barreto. Na disputa do título da categoria feminina, o Colégio São José derrotou o Apucarana Futebol pelo placar de 3 a 0, com gols de Sabrina (2) e Nicole Bovo.

Foram campeãs as jogadoras Anne Beatriz, Amanda Lima, Ana Paula, Camila Silva, Carol Binatto, Letícia Moreira, Lívia Fenimani, Luana Santos, Maria Clara, Maria Paula, Nicole Bovo e Sabrina.

Já na final da categoria masculina o Mercado Viana/Tupã foi campeão ao vencer o Jardim Ponta Grossa por 3 a 2 na decisão por pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. Na fase de classificação, realizada no dia 23 de abril, o Viana/Tupã desclassificou as agremiações da Vila Reis/LD Sublimações, Baiano FC e do Brooklyn e, na fase semifinal nessa segunda-feira (01/05) eliminou o Ferroviário da Vila Regina.

A equipe foi campeã com o atletas Wagner, Alemão, André, Claudinho, Clebinho, Ivanil, Má, Matheus, Rafael, Reginaldo, Renan, Rodrigo Rizzo, Rodrigo Santos, Ryan, Tarcélio e Wendell.

Além do professor Grillo, também estiveram presentes na rodada final do torneio os vereadores Mauro Bertoli, Rodrigo Lievore, o Recife, e Tiago Cordeiro, o secretário municipal de Agricultura, Gerson Canuto, o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), Carlos Mendes, e o diretor-presidente da Autarquia Municipal de Serviços Funerários, José Airton de Araújo, o Deco.

