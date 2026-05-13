Viajante tem mala furtada em frente a hotel no centro de Apucarana

Um homem que viajou a Apucarana a trabalho teve sua mala furtada no final da noite de terça-feira (12), na Rua Rio Branco, região central da cidade. O crime ocorreu no exato momento em que a vítima chegava ao hotel onde ficaria hospedada.

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De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o rapaz, que é morador de Curitiba, relatou que havia acabado de estacionar. Ao retirar sua bagagem do veículo, ele se descuidou por uma fração de segundos, tempo suficiente para que a mala fosse levada sem que ele sequer percebesse a ação.

A bagagem levada é descrita como uma mala de bordo pequena, na cor cinza e com rodinhas. Em seu interior, havia apenas os pertences que o homem usaria durante a viagem profissional, como peças de roupa e produtos de higiene pessoal.

Após serem acionados, os policiais realizaram buscas pelas ruas dos arredores do hotel na tentativa de localizar algum suspeito ou recuperar a bagagem, mas ninguém foi encontrado. Um boletim de ocorrência foi registrado e a vítima recebeu todas as orientações legais sobre como proceder após o fato.

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