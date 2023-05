Viaduto da Vila Regina e imediações ganham iluminação em LED

Da Redação

Vias de acesso as vilas Regina e São Francisco

A Prefeitura de Apucarana deu início nesta semana a um trabalho de modernização do sistema de iluminação pública em vias de acesso as vilas Regina e São Francisco, nas imediações da estação ferroviária. O investimento, feito através do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), envolve a substituição de 55 luminárias antigas por novas em tecnologia LED, na potência de 120 watts.

Os trabalhos, autorizados pelo prefeito Júnior da Femac, contemplam o viaduto Sebastião Oliveira Júnior, conhecido como “Viaduto da Vila Regina”, que dá acesso a diversos bairros na região, bem como ruas e travessas nas imediações. “Uma região importante de Apucarana que, além de ser via de ligação para os moradores de diversas comunidades, uma vez que a partir do viaduto é possível acessar inúmeros bairros, trata-se de uma área que conta com indústrias e comércios que funcionam também no período noturno. Este investimento vai oferecer maior segurança e conforto aos moradores e trabalhadores, além de valorizar ainda mais esta importante região de Apucarana”, pontua o prefeito Júnior da Femac.

Além dos pontos de iluminação pública do viaduto, detalha o superintendente de Iluminação Pública do Idepplan, engenheiro eletricista Lafayete dos Santos Luz, estão sendo substituídas as luminárias das alças e vias laterais ao elevado, sendo a Travessa Vitória – que segue do viaduto até a Avenida Governador Roberto da Silveira – e Rua Adão Fabene. “Nesta última, inclusive, estamos reforçando a iluminação com a instalação um novo ponto, também em Led”, revela Luz.

O presidente da Associação de Moradores da Vila Regina e Região, Rogério Aparecido de Almeida, disse que o investimento realizado pela prefeitura era um compromisso do prefeito. “Em nome de todas as famílias e empresários desta região agradeço ao prefeito Júnior da Femac. Um gestor que tem respeito pelo dinheiro público e olhar atento às necessidades da cidade. Uma administração aberta ao diálogo que tem transformado para melhor a qualidade de vida em toda nossa querida Apucarana”, disse o líder comunitário.

Outros endereços nas imediações que recebem a modernização são a travessa Palmeiras, onde funcionam diversas indústrias e a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Apucarana (Cocap), a travessa Lunardelli e rua José Bonifácio. “Todas vias que circundam a quadra onde estão localizadas indústrias e comércios, tendo como referência o Posto V. Brambilla. Uma área até então bastante deficitária no que tange a iluminação mas que, a partir desta modernização, passarão a usufruir de um sistema moderno, eficiente e com grande luminosidade”, informa o superintendente do Idepplan, Lafayete dos Santos Luz. Ele pontua que os recursos são oriundos da Cosip – Contribuição para Custeio da Iluminação Pública, e os serviços executados por uma empreiteira especializada contratada via licitação sob a supervisão do Idepplan. “Apucarana tem mais de 19 mil pontos, dos quais cerca de 70% já foram renovados. Somente neste ano, mais de R$2,2 milhões já foram investidos na modernização de pontos em diversos bairros”, conclui Luz.

