Vetos da Prefeitura de Apucarana dominam pauta da sessão desta segunda (19)

Veto que gerou mais debate foi sobre o PL que criaria a triagem neonatal ampliada em Apucarana, com Teste do Pezinho e Teste do Coraçãozinho







A votação de dois vetos do Executivo monopolizou a pauta da sessão da Câmara de Apucarana na noite de ontem. Os dois vetos, sendo um de projeto de lei que instituía um Programa Municipal de Limpeza de Fossas Sépticas para imóveis não atendidos por rede pública coletora de esgoto e outro que amplia a oferta de testes em recém-nascidos no município, foram mantidos com atuação da base de apoio do prefeito Rodolfo Mota por seis votos a cinco. Sessões extraordinárias de limpeza de pauta foram marcadas para sexta-feira.

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O veto que gerou maior debate foi o relacionado ao PL 119/2026, de autoria do vereador Guilherme Livoti (Novo), que criaria a triagem neonatal ampliada em Apucarana, com Teste do Pezinho e Teste do Coraçãozinho.

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Aprovado por unanimidade em dois turnos, o PL buscava ampliar a identificação precoce de doenças e problemas cardíacos em recém-nascidos com testagem de mais de 50 doenças. Autor do projeto de lei, o vereador Guilherme Livoti apresentou um vídeo com relato da apucaranense Kelly Ademi, mãe de dois filhos com doença genética rara – Heitor e Henry – que dão nome a lei municipal de Curitiba que inspirou o projeto local. Na capital, a lei foi sancionada. “A gente está falando aqui de salvar bebês, mas também de economizar dinheiro porque essas doenças quando diagnosticadas precocemente evitam grandes gastos do sistema de saúde”, argumentou.

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O veto foi mantido com votos favoráveis dos vereadores Moisés Tavares, Gabriel Caldeira, Tiago Cordeiro, Sidnei da Levelimp, Luciano Facchiano e Pablo da Segurança. Votaram pela derrubada do veto, além do autor do projeto, os vereadores Lucas Leugi, Danylo Acioli, Dr. Odarlone e Eliana Rocha.

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Foto: Louan Brasileiro Foto: Louan Brasileiro

Líder do prefeito na Casa, o vereador Moisés Tavares, destacou que apesar de ter votado favoravelmente ao projeto, o teste ampliado já é uma política pública de saúde que está amparada pelo governo do estado, que ampliou a oferta desses testes, citando, inclusive a ampliação atualmente em vigor junto ao Cisvir – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí. O programa foi criado há três anos em parceria com a UTFPR de Jandaia do Sul. “Este teste ampliado nos últimos três anos já ampliou dos 7 para mais de 35 testes não só em Apucarana, mas para municípios da região”, afirma.

Com 22 projetos em pauta, a sessão foi encerrada após a deliberação dos votos. Por conta da pauta extensa, o presidente da Casa, Danylo Acioli, anunciou, após consulta com os demais vereadores, a realização de sessões extraordinárias na próxima sexta-feira. Elas estão marcadas para as 11 horas e 11h30.