Vestibular de direito tem 13,4 candidatos por vaga em Apucarana

Unespar realiza primeiro vestibular de direito em Apucarana no dia 6 de novembro

Com 404 inscrições homologadas, o curso de direito da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) tem a maior concorrência no vestibular 2022 do campus de Apucarana. São 13,4 candidatos disputando cada uma das 30 vagas disponíveis no concurso. As outras 10 vagas, totalizando 40, serão preenchidas via Sistema de Seleção Unificada (SiSu).

Este é o primeiro vestibular da Unespar/Apucarana com a oferta do curso de direito. As inscrições terminaram na última segunda-feira (3) e podiam ser feitas apenas pela internet. As provas estão marcadas para 6 de novembro.

Ao todo, 848 estudantes acessaram o site para se inscrever no vestibular de direito em Apucarana. No entanto, 404 candidatos confirmaram o pagamento e tiveram suas inscrições homologadas.

Com duração de 5 anos, o curso de direito foi autorizado em 20 de abril de 2022 pelo governador Ratinho Junior (PSD), atendendo uma demanda de 55 anos do município por essa graduação no regime de ensino superior público. A conquista ocorreu após mobilização de diversas lideranças políticas de Apucarana.

No total, 866 candidatos disputam 340 vagas em 13 cursos de graduação. Depois de direito, o curso mais concorrido é pedagogia (3,4 candidatos por vaga), ciência da computação (3,1 candidatos por vaga) e ciências contábeis (2,7 candidatos por vaga).

Por outro lado, sete cursos não registraram menos inscrições do que vagas: administração manhã, ciências contábeis manhã, letras – espanhol, matemática, secretariado executivo trilíngue, serviço social e turismo e negócios. (veja no gráfico abaixo).

Segundo o diretor do campus da Unespar em Apucarana, professor Daniel Fernando Matheus Gomes, essas vagas ociosas serão preenchidas nas chamadas subsequentes do SiSu. Ele afirma que a instituição está identificando as causas da baixa procura em determinados cursos, mas acredita que isso ainda seja reflexo da pandemia de covid-19. “É um problema que vem ocorrendo também em outras instituições de ensino superior públicas”, afirma, mostrando otimismo em preencher essas vagas no SiSU.

Em relação ao curso de direito, ele comemora a grande procura, mesmo com o número alto de estudantes que não confirmaram o pagamento das inscrições – no valor de R$ 100. “Avaliamos que a procura foi excelente, superando a nossa expectativa inicial de fechar com uma concorrência de 12 candidatos por vaga”, afirma o professor.

Veja a concorrência por curso

