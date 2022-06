Vestibular de direito da Unespar será em 6 de novembro

Da Redação

O período de inscrições será de 2 de agosto a 3 de outubro de 2022 pelo site da instituição

O primeiro vestibular do curso de direito do campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) já tem data marcada. Será em 6 de novembro de 2022. A Unespar divulgou nesta terça-feira (7) o calendário de seleção dos alunos para 2023. O período de inscrições será de 2 de agosto a 3 de outubro de 2022 pelo site da instituição.

A inclusão do curso de direito foi confirmada pelo diretor do campus de Apucarana, professor Daniel Fernando Matheus Gomes. São 40 vagas disponíveis, sendo que 30 serão preenchidas no vestibular tradicional e 10 pelo Sistema Único de Seleção Integrada (Sisu).

O decreto 10.808/2022 oficializando a criação do curso de direito no campus da Unespar de Apucarana foi assinado em 20 de abril deste ano pelo governador Ratinho Junior (PSD). “Sem dúvida, é uma conquista histórica para Unespar e também para Apucarana”, reforça o professor Daniel Gomes.

De acordo com o projeto pedagógico, a graduação terá carga horária total de 3.700 horas e 40 vagas anuais. Ao todo, serão 32 disciplinas obrigatórias, compreendendo vários campos do Direito: administrativo, ambiental, civil, constitucional, empresarial, internacional, penal, previdenciário, tributário e do trabalho. Outras 12 disciplinas optativas mais o trabalho de conclusão de curso e os estágios de prática jurídica complementam a grade curricular.

A conquista do curso de direito da Unespar foi obtida após mobilização da comunidade de Apucarana, incluindo atuação do ex-secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, junto ao governo do Estado, além do prefeito Junior da Femac e também da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia).

A professora Patrícia de Mello, coordenadora do curso de direito da Unespar, afirma que a universidade está animada com a conquista. Segundo ela, toda a estrutura já está pronta para receber os futuros alunos, com professores contratados (80% deles com doutorado) e a biblioteca já montada.

“Além das disciplinas gerais, pretendemos implantar um programa de extensão junto à comunidade e também colocar em prática uma oficina de texto já no primeiro ano”, adianta a professora. Segundo ela, um dos objetivos é que os alunos também participem do programa Justiça no Bairro, desenvolvido desde 2003 pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR).

Outros cursos

Além do curso de direito, a Unespar de Apucarana tem mais 580 vagas disponíveis em outros 12 cursos de graduação para 2023: administração (80), ciência da computação (40), ciências contábeis (100), ciências econômicas (50), letras - espanhol (20), letras - inglês (20), letras - português (40), matemática (40), pedagogia (40), secretariado executivo trilíngue (50), serviço social (50) e turismo e negócios (50). Dessas vagas, 75% serão preenchidas pelo vestibular tradicional e 25% pelo Sisu. No entanto, um edital ainda será publicado determinando exatamente a distribuição das vagas.