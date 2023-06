Vereadores rejeitam pedido de abertura de CPI contra Junior da Femac

A Câmara Municipal de Apucarana rejeitou, em sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (19), dois requerimentos de abertura de procedimentos contra o prefeito do município, Júnior da Femac. Foi rejeitado um pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), apresentado pelo vereador Lucas Leugi (PP), e também uma denúncia com pedido de afastamento do prefeito, pelo suposto cometimento de infração político administrativa, protocolada por um cidadão. As duas votações foram encerradas por seis votos a quatro, rejeitando os requerimentos.

Uma vez discutidos e rejeitados os dois pedidos de procedimentos, a Câmara retomou a pauta da ordem do dia.

Veja como foi a votação das demais matérias da Pauta da Sessão:

Foi aprovado, por unanimidade, em segundo turno de votação, o Projeto de Lei nº 54 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de transferência voluntária de recursos para a Cocap - Cooperativa Mista de Trabalho e Produção de Catadores e Separadores de Materiais Recicláveis de Apucarana.

Também foi aprovado de forma unânime o Projeto de Lei nº 55 de 2023, de autoria do vereador Tiago Cordeiro (MDB), que declara de Utilidade Pública o Menorah Moto Clube Cristão.

Em primeiro turno de votação, foram votados e aprovados, por unanimidade dos vereadores, dois projetos de lei: o Projeto de Lei nº 56 de 2023, de autoria do vereador Moisés Tavares (Cidadania), que estabelece símbolo para a identificação da pessoa com deficiência oculta no município de Apucarana. Também foi aprovado em primeiro turno o Projeto de Lei nº 58 de 2023, de autoria do vereador Tiago Cordeiro (MDB), concede o Título de Cidadão Honorário de Apucarana ao Sr. Eliezer Chaves Canela pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranense.

