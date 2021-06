Vereadores realizam sessão assustados com pandemia

Continua após publicidade

Após dois vereadores –Mauro Bertoli (DEM) e Moisés Tavares (Cidadania) – e mais um servidor lotado no gabinete da presidência, Emerson Garcia, da Câmara de Apucarana, testaram positivo para Covid-19, no último final de semana, a sessão da segunda-feira (31), os parlamentares se mostravam aflitos.

Na semana passada, mais dois servidores haviam testado positivo para a doença. Todos eles encontram-se em isolamento social para tratamento intensivo e passam bem, segundo a assessoria de comunicação do Legislativo.

A vereadora Professora Jossuela Pinheiro (PROS), que também suspeitava de estar com sintomas da doença, fez exame preventivo que deu resultado negativo.

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, a Câmara de Apucarana já contabiliza 10 casos de servidores que testaram positivo e 3 vereadores, sendo que um deles – Pastor Valdir Silvério dos Reis (PSL) - não resistiu às complicações da doença e morreu em janeiro deste ano, 21 dias após ter tomado posse.

Apesar da pandemia, o presidente da Câmara, vereador Franciley Preto Godói Poim (PSD), em decisão conjunta com demais companheiros de Legislativo, manteve a sessão ordinária desta segunda-feira (31), com a baixa ainda do vereador Tiago Cordeiro de Lima (MDB), que está recolhido em sua residência com uma crise de gotas (ácido úrico). Os três participaram da sessão de forma remota.

Preocupado com a situação, o presidente Poim disse que reuniu no início da tarde demais vereadores para decidir se manteria ou não a sessão ordinária desta segunda-feira e a sugestão de todos foi pela manutenção. “Aqui eu não tomo decisões sozinho, sempre ouço os companheiros da Casa quando necessário”, afirmou Poim. “Este é um momento muito difícil que estamos vivendo e, juntos, podemos decidir em grupo o que pode ser feito aqui na Câmara de Apucarana”, afirmou Poim.

Na manhã desta segunda-feira, inclusive, Poim mandou espalhar um produto forte de desinfeção em todas as instalações da Câmara, que já está fechada para atendimento ao público. “A Covid chegou na Câmara e não sabemos de que forma, porque este coronavírus é invisível e cruel, então, temos que nos cuidar uns dos outros”, alertou Poim, recomendando aos vereadores para que não se prolongassem em seus pronunciamentos durante a sessão, a fim de não ficarem muito tempo juntos.

MATÉRIAS

Na sessão foram aprovados quatro projetos de leis dos vereadores, um projeto de decreto legislativo da Comissão de Justiça, uma indicação de Moisés Tavares e outra indicação de Moisés Tavares e Tiago Lima. O projeto de resolução da Mesa Executiva, que altera artigos do Regimento Interno, foi retirado de pauta por pedido de vista do vereador Lucas Leugi (PP).