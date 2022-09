Vereadores pedem votos para candidatos de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As seis matérias da pauta foram aprovadas sem discussão

A maioria dos vereadores utilizou a Tribuna Livre da Câmara de Apucarana, na sessão desta segunda-feira, para pedir à população que vote em candidatos da cidade que concorrem à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Ninguém fez indicação deste ou daquele concorrente, conforme acordo entre os próprios vereadores, para evitar uma discussão política mais acalorada no plenário.

continua após publicidade .

Sem citar nomes, vereadores da base defenderam o voto útil em candidatos locais como forma de Apucarana conseguir uma representação política própria nas esferas federal e estadual. No entanto, pediram aos eleitores para que analisem bem e votem de forma consciente.

Para o vereador Toninho Garcia (União Brasil), o que acontece é que, no dia da eleição, a pessoa vai pescar, em vez de escolher o candidato certo e colocar seu voto na urna. “A pessoa não sabe que todos nós pagamos impostos e são impostos que deveriam muito bem voltar para Apucarana”, afirmou. Segundo ele, se a cidade tiver uma representação política forte poderia conseguir, por exemplo, uma faculdade de Medicina que contribuiria em muito no atendimento de saúde da população.

continua após publicidade .

“Nós estamos a vinte dias das eleições e esse é um momento importante da nossa história e da nossa democracia”, disse o vereador Rodrigo Recife (União Brasil), ressaltando no entanto estar preocupado com essa polarização em nível de Brasil. Neste aspecto ele pediu à população para não se envolver em questões pessoais. Para ele, esse é um momento de decisão do voto e cada um vai escolher aquele que acredita ser o melhor para o País, para o Estado e para o Município.

De outro lado, pediu aos apucaranenses para que prestem atenção não somente no voto para presidente da República, mas também na escolha dos deputados estaduais, federais e senador. Ele diz que está trabalhando firme para os candidatos de Apucarana que ele acredita serem as melhores opções. Porém defende que cada eleitor faça sua escolha com respeito e ética.

“Eleição é o direito que o cidadão tem de escolher seus candidatos e cada um tem sua visão”, disse Marcos da Vila Reis (PSD), para quem a pessoa vota conforme está satisfeito ou não com a situação. Ele deixou claro estar apoiando candidatos que fazem parte do seu grupo político.

continua após publicidade .

O vereador Tiago Cordeiro de Lima (MDB), que não apoia candidatos de Apucarana, apesar de pertencer ao grupo político da situação, justificou que voto útil não é apenas votar em candidatos locais, mas também naqueles que têm compromisso com a cidade e tem serviços prestados à população. Já a vereadora Jossuela Pirelli (PROS), disse que tem um grupo político, porém a sua luta é pela paz e pelo respeito entre as pessoas.

As seis matérias da pauta foram aprovadas sem discussão.

Siga o TNOnline no Google News