Vereadores estão preocupados com furtos e assaltos em Apucarana

Na tarde desta segunda-feira, a Câmara de Apucarana realizou duas sessões extraordinárias e uma ordinária

O aumento no número de furtos no comércio e nos prédios públicos de Apucarana, especialmente em escolas, assim como assaltos aos cidadãos de bem foi um dos principais assuntos discutidos na sessão ordinária da Câmara de Vereadores realizada na tarde desta segunda-feira (19). Eles defenderam a necessidade de um aumento do efetivo da Polícia Militar na cidade, bem como participação maior da Guarda Municipal no auxílio à segurança pública do município.

O assunto foi levantado pelo vereador Lucas Leugi (PP), segundo quem “Apucarana acorda a cada dia com muito medo em função dos furtos e assaltos que ocorrem com frequência”. Ele é defensor de que a Guarda Municipal passe a atuar com maior intensidade nesta área, não apenas na proteção dos prédios públicos, como é a sua principal finalidade.

A vereadora Jossuela Pirelli (PROS) disse que tem tido contato permanente com o comando do 10º Batalhão da Polícia Militar, através do comandante Tenente Coronel Marcos Facio, tendo recebido a informação de que Apucarana terá mais policiais após cursos que estão sendo feitos pelos novos oficiais que foram aprovados em concurso público. Pelo menos 60 deles deverão ser destinados para o 10º BPM e Apucarana, por ser uma cidade de porte grande na região, deverá receber um efetivo maior.

SESSÕES

Na tarde desta segunda-feira, a Câmara de Apucarana realizou duas sessões extraordinárias e uma ordinária, tendo aprovado cinco projetos de lei e dois requerimentos.

Na extraordinária foram aprovados três projetos de lei do Executivo. Um que autoriza o município a transferir recursos da ordem de R$ 1 milhão do Fundeb à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) para manutenção de sua escola especial; outro que autoriza transferência voluntária de R$ 30 mil para a Casa do Dodô; e um outro projeto que altera os níveis de vencimentos salariais dos agentes de trânsito e de advogados da prefeitura.

Na sessão ordinária foram aprovados dois projetos de lei do vereador Lucas Leugi, um que declara de utilidade pública o Projeto Kids, que desenvolve ações para defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida das crianças e do meio ambiente; e outro que também declara de utilidade pública a Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos Phoenix na Mata Ltda. Ainda de Lucas Leugi foi aprovado requerimento que pede informações à empresa Prestes Construtora e Incorporadora sobre a data de entrega das casas do Residencial Viverti Apucarana.

Também foi aprovado requerimento do vereador Moisés Tavares (Cidadania), que pede informações à Secretaria Municipal de Serviços Públicos sobre melhorias no Jardim Licce.

